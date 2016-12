Le polemiche per le regole che hanno tormentato la campagna elettorale fino all'ultimo giorno sono state alla fine spazzate via dal risultato. Lo ha sportivamente ammesso subito lo stesso Renzi: "La vittoria di Bersani è netta", ha detto poco dopo avere telefonato al segretario del Pd per congratularsi. E Bersani ha confessato che si è trattato di "un successo dalle proporzioni inaspettate".



La festa di Bersani

Quando è salito sul palco del teatro Capranica di Roma per ringraziare volontari e sostenitori, a dati ormai consolidati, Bersani ha così parlato con la certezza che la sua non è una vittoria a metà. E per questo ha parlato da candidato premier che punta a unire il suo partito, compresi quelli che lo hanno sfidato, e tutto il centrosinistra verso elezioni nel 2013 che potrebbero arrivare anche prima del previsto, se il Pdl resterà determinato a chiedere il voto il 10 febbraio.



"Da domani - ha detto Bersani - devo fare due cose. Primo, riuscire a dare un forte profilo di governo e di cambiamento al centrosinistra. Secondo, devo predisporre il percorso e gli spazi per dare occasione alla nuova generazione", ha assicurato tenendo fede a quella promessa di cambiamento fatta a ogni pie' sospinto negli ultimi mesi.



Il segretario del Pd ha quindi ribadito che la sua sarà una campagna improntata alla verità: "Dobbiamo vincere, ma non si può vincere a qualsiasi prezzo, raccontando favole, perché poi non si governa. Siccome la mamma della demagogia e del populismo è sempre incinta, noi dobbiamo prendere un'altra via. Dobbiamo vincere senza raccontare favole". E vincere assieme. "Qui non c'e' un uomo solo al comando, si governa con il popolo". E chi ci sarà dall'altra parte non sembra preoccuparlo. "Io sono qui, poi chi arriva arriva".



Proprio oggi, lunedì, è intanto in programma la prima tappa internazionale di Bersani da candidato premier in Libia perché, ha detto, "l'Italia deve recuperare il suo profilo, il suo ruolo nel Mediterraneo".



Bersani e' salito sul palco senza nascondere la commozione, tra le note di Vasco Rossi. Ha ringraziato la sua famiglia, reso omaggio ai tanti volontari che hanno lavorato con lui e per lui. Doppia la soddisfazione, per avere "creduto fortemente e voluto testardamente le primarie aperte" e poi "per un successo inaspettato in queste proporzioni anche se sono sempre stato tranquillo".



Al sindaco di Firenze, il candidato premier ha dato più che l'onore delle armi: "A Renzi riconosco una presenza forte e fresca nelle primarie, ha dato un contributo grande per dare senso alle primarie e farle vivere in modo vero", ha assicurato. Ora però non si parli di ticket, idea che pure molti accarezzano nel partito. "Non è che possiamo metterci a tavolino, ho sentito Matteo e anche lui la pensa così", ha raccontato. Comunque, "appena possibile ci vedremo" a pranzo.



I mea culpa di Renzi

Non poca commozione c'è stata anche a Firenze. "Sono riuscito a non piangere, e non era facile", ha ammesso Renzi. Poi il sindaco ha fatto una lunga lista di "mea culpa". "Non sono riuscito a cambiare la politica", ha detto. E come promesso ora non chiederà strapuntini. "Dico no ad accordi vecchia maniera. E' stata una partita bellissima ma qui finisce. E garantisco lealtà", ha ribadito.



Nello stato maggiore del Pd è stata festa grande per la vittoria di Bersani e, forse ancora di più, per la batosta di Renzi. "E' stato sconfitto Renzi e sono state sconfitte le sue idee", ha scandito Rosy Bindi. Quanto a Massimo D'Alema, per lui Bersani è stato una specie di Davide contro Golia. "E' stato costruito da uno schieramento pressoché unanime di tutti i media contro di noi", ha assicurato.



E' certo però che il partito democratico non potrà più evitare di fare i conti con Renzi. Quel 40 per cento di elettori che porta in dote mutano profondamente gli equilibri del partito, con lo spazio delle varie anime, che siano di maggioranza o minoranza, che inevitabilmente si comprimerà. Anche quando sara' il momento di fare le candidature per il parlamento o del prossimo congresso del Pd.



Di questo il sindaco di Firenze per oggi non ha parlato. Da domani torna stabilmente a palazzo Vecchio non senza amarezza. Ma anche non senza autoironia, come quando ha raccontato una freddura sentita sul suo conto: "Renzi ha finalmente fatto qualcosa di sinistra, ha perso".