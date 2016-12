10:38

- "Oggi dobbiamo dire a noi stessi che la nostra idea non è stata vincente, noi abbiamo perso, anzi io ho perso". Lo ha detto Matteo Renzi, parlando alla Fortezza da Basso davanti ai suoi sostenitori. "La vittoria di Bersani è netta, e niente può metterla in discussione", ha proseguito Renzi, spiegando che "abbiamo provato a cambiare la politica ma non ce l'abbiamo fatta: ora dimostriamo che la politica non ha cambiato noi".