Napolitano "studia" il caso Sallusti

Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, "sta esaminando ogni aspetto della complessa vicenda Sallusti". Così Pasquale Cascella, portavoce del capo dello Stato, su Twitter. "Il presidente della Repubblica sta considerando tutte le ipotesi del caso, che richiede responsabilità da tutti", ha poi aggiunto.

Cascella ha anche sottolineato come Napolitano oggi abbia visto, proprio in merito alla vicenda del direttore de Il Giornale, il ministro della Giustizia, Paola Severino.



Un incontro in cui si sarebbero cercate soluzioni al caso, senza escludere quindi anche quella della concessione della grazia. Secondo la normativa in vigore infatti la domanda di grazia è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al ministro della Giustizia. E' sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato.



Però né da Sallusti (il quale su un tweet annuncia che domani riprenderà a scrivere) né dalla sua compagna Daniela Santanchè che pure potrebbe prendere l'iniziativa, vengono segnali di una possibile richiesta in questo senso al presidente della Repubblica. Del resto il direttore de Il Giornale aveva già ribadito di non avere intenzione alcuna di chiedere la grazia, anzi sottolineando a più riprese il mancato intervento diretto di Napolitano "per difendere la libertà di espressione".



L'art. 681 del codice di procedura penale però prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l'istruttoria.