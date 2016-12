foto Ansa

13:10

- "Dall'apertura dei seggi fino ad ora persistono in Toscana casi gravissimi, che mettono a rischio la validità del voto in numerosissimi seggi". Lo denuncia in una nota Nicola Danti, responsabile dei comitati per Renzi in Toscana, chiedendo al coordinamento toscano delle primarie di intervenire immediatamente. Ma Luigi Berlinguer, presidente del Collegio dei Garanti, assicura che le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente in tutt'Italia.