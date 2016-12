foto LaPresse

12:08

- Giulio Tremonti si dice disinteressato alle primarie del Pdl. "Non ho il minimo interesse per il partito e le primarie mi sembrano spompate", commenta l'ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi. Quanto a Berlusconi, "ci ho parlato sporadicamente, ci siamo sentiti per il mio compleanno". Per Tremonti, poi, "l'Italia è l'unico Paese che ha un governo non democratico perché c'è un enorme interesse a tenerci condizionati".