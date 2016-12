foto Ansa

10:43

- Cambio di programma per Matteo Renzi: il sindaco ha votato in mattinata al seggio presso il circolo Arci in piazza dei Ciompi a Firenze. Ieri il suo comitato aveva diffuso una nota in cui si spiegava che avrebbe votato nel pomeriggio, conclusa una partita di calcetto. Quando il sindaco si è presentato al seggio, diversamente dal primo turno non c'erano code. "Basta con polemiche", ha detto. "Comunque vada sarà una festa".