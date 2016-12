"Era giusto provarci, è stato bello farlo insieme. Grazie di cuore a tutti". Così Matteo Renzi, su Twitter, ha ammesso la sconfitta già pochi minuti dopo la chiusura dei seggi delle primarie del centrosinistra. Renzi ha ottenuto il 39,1% dei voti, Bersani il 60,8%. Grande festa per Bersani a Roma: il segretario del Pd ha ringraziato Renzi per il contributo apportato alle primarie ma ha avvertito: "La vera battaglia comincia adesso".

23:03 Bersani: "Ora aspetto... per le politiche chi arriva arriva"

"Io ho vinto, ora aspetto... chi arriva arriva". E' la battuta con cui Pier Luigi Bersani risponde, al termine della festa al cinema Capranica, sull'eventualità che Silvio Berlusconi sia il suo sfidante alle elezioni politiche.

22:42 Bersani: "L'obiettivo è vincere"

"La prossima sfida che vi propongo è alzare la nostra asticella: dobbiamo vincere. Ma non si può vincere raccontando favole, perché poi non si governa e siccome la mamma della demagogia e del populismo è sempre incinta noi dobbiamo prendere un'altra chiave, dobbiamo vincere senza raccontare favole". Lo ha detto Pier Luigi Bersani.

22:40 Bersani: "Ora comincia la battaglia vera"

"Ancora un paio di giorni e si comincia con la battaglia vera". Lo ha detto Pier Luigi Bersani intervenendo al teatro Capranica. Ma sarà una battaglia da fare assieme. "Qui non c'e' un uomo solo al comando, si governa con il popolo", ha avvertito. "Mettiamoci forza, energia, e mettiamoci anche un po' di allegria che è un tratto del nostro popolo. E anche un po' di serenità, non bisogna agitarsi, non bisogna intimorirsi. Tranquilli e forti e decisi", conclude.

22:37 Bersani: "Da Renzi grande contributo"

"A Renzi riconosco una presenza forte e fresca nelle primarie, ha dato un contributo grande per dare senso alle primarie e farle vivere in modo vero". Lo afferma il segretario del Pd Pierluigi Bersani

22:25 Bersani: "Un successo dalle proporzioni inaspettate"

Per Pier Luigi Bersani quello alle primarie è stato "un successo dalle proporzioni inaspettate". "La prima e più grande soddisfazione - ha detto il segretario del Pd parlando ai suoi sostenitori al teatro Capranica di Roma - è stata quella di aver creduto fortemente fin dal primo momento alle primarie. Le ho volute, le ho volute testardamente, e le ho volute aperte. Tutti possiamo ricavarne un insegnamento. Il grande schieramento dei progressisti deve sempre aver fiducia nella sua gente".

22:14 BErsani al 60,86%, Renzi al 39,14%

Pier Luigi Bersani al 60.86 con 1.350.081 voti, Matteo Renzi al 39.14% con 868.427 voti. Questi i risultati del ballottaggio delle primarie del centrosinistra, dopo lo spoglio di 7.478 seggi su 9.219.

21:57 Renzi cita Bersani. Ma Samuele

Cita Bersani, ma chiarisce subito: non Pier Luigi; Samuele, il cantautore. Matteo Renzi cita dunque una strofa di "Pesce d'aprile": "E' sempre bellissima la cicatrice che mi ricorderà di essere stato felice". Nonostante le ferite per la sconfitta, il sindaco di Firenze invita i suoi supporter ad affrontare la giornata di domani "col sorriso sulle labbra". E chiarisce: "Continuerò a fare il sindaco di Firenze. E sto nel Pd, che è casa mia. Se avessi voluto fare una cosa diversa, l'avrei fatta dal primo giorno".

21:49 Renzi: "Non siamo riusciti a cambiare la politica"

"Abbiamo provato a cambiare la politica - ha sottolineato Renzi - ma non ce l'abbiamo fatta, ora dimostriamo che la politica non ha cambiato noi. E' bene che da domani, smaltita la delusione, si riprenda il cammino. Abbiamo tre cose dalla nostra parte: l'entusiasmo, il tempo, la libertà".

21:45 Renzi: "Io ho sbagliato. Ora Bersani parli a tutti"

"A Bersani lasciamo un compito: ha il dovere di andare a parlare non solo all'Italia che è andata ai gazebo, ma anche all'Italia che non c'è andata". Così Matteo Renzi ai suoi sostenitori alla Fortezza da Basso. "Qualcosa - ha proseguito - abbiamo sbagliato, io ho sbagliato. Voglio chiedervi scusa. Non sono riuscito a scrollarmi di dosso l'immagine del ragazzetto ambizioso, non ci siamo tolti l'immagine di qualcosa di diverso e non abbiamo vissuto con serenità le accuse personali".

21:43 Bersani al 60,8%, Renzi al 39,1%

Il segretario Pierluigi Bersani al 60,8%; il sindaco di Firenze Matteo Renzi al 39,1%. E' il dato del ballottaggio quando sono stati scrutinati due terzi dei seggi: 6.435 su 9.219. Lo si legge sul sito delle primarie dove è pubblicato lo scrutinio in tempo reale.

21:40 Renzi: "La nostra idea non è stata vincente"

"Oggi dobbiamo dire a noi stessi che la nostra idea non è stata vincente, noi abbiamo perso, anzi io ho perso". Lo ha detto Matteo Renzi, parlando alla Fortezza da Basso davanti ai suoi sostenitori. "Non basta aver recuperato qualcosa e a chi dice 'dai Matteo allegro hai vinto lo stesso', dico siamo seri, non raccontiamo cose non vere, come avviene nella politica italiana: che eravamo qui per dare testimonianza che volevamo vincere" ha aggiunto.

21:33 Renzi: "La vittoria di Bersani è netta"

"La vittoria di Bersani è netta, e niente può metterla in discussione". Così Matteo Renzi nel discorso ai suoi sostenitori dalla Fortezza da Basso. "Ora - prosegue - a lui va un 'in bocca al lupo' per la sfida che ci attende".

21:30 Renzi si complimenta con Bersani

Matteo Renzi ha chiamato Pier Luigi Bersani per congratularsi della vittoria alle primarie. "Hai vinto, congratulazioni", ha detto il sindaco di Firenze al segretario. La telefonata, a quanto riferito, è stata cordiale.

21:08 Bersani al 60,8%, Renzi al 39,1%

Quando lo spoglio è giunto alla metà, circa 4686 seggi, Pier Luigi Bersani ha il 60,8% delle preferenze e Matteo Renzi il 39,1%.

21:07 Vendola: "C'è una richiesta di cambio radicale"

"Il grande fatto di democrazia, un'onda che ha avuto spinta nell'uscita a sinistra dalla II repubblica, dal berlusconismo. Ci sono state molte domande di innovazione ma alla fine il segno prevalente dell'onda riformatrice va nel segno di un cambio radicale dell'agenda di governo, dell'equità sociale". Così Nichi Vendola commentando i primi dati sul ballottaggio.

Ultimo aggiornamento 23:03