foto LaPresse

19:47

- Ci sono "garanzie sanitarie e ambientali" nel decreto sull'Ilva, mentre non c'è "nessun conflitto con la magistratura". Lo assicura il ministro della Salute, Renato Balduzzi, all'indomani del varo in Consiglio dei ministri del decreto Ilva. "Siamo stati attenti - ha sottolineato - a non invadere lo spazio dell'autonomia dei giudici trovando il modo per far sì che quanto indicato nell'Aia sia rispettato davvero".