Primarie Pd, bocciate migliaia di proteste

- Secondo i dati definitivi sarebbero 7094 le domande di iscrizione accettate per la votazione al ballottaggio delle primarie del centrosinistra. In totale le richieste pervenute sarebbero 100mila. Questi nuovi elettori si aggiungerebbero agli oltre 3 milioni che hanno votato al primo turno e a coloro che, pur essendosi iscritti prima del 25 novembre, non avevano votato.

Livorno, respinte tutte le 1094 richieste di iscrizione

Il Coordinamento livornese per le Primarie ha respinto tutte le 1094 richieste di nuove iscrizioni arrivate in vista del ballottaggio di domani. Lo comunica il coordinamento provinciale delle primarie del centrosinistra. ''Allo scadere dei termini previsti per le richieste d'iscrizione per il voto del 2 dicembre - si legge nella nota del coordinamento provinciale - sono pervenute 1.094 richieste cosi' suddivise: 951 mail, 50 lettere, 93 fax. Il Coordinamento ha provveduto ad analizzare le motivazioni delle richieste, e non ritenendo valide o sufficienti le motivazioni riportate dagli elettori, in applicazione delle norme, ritiene tutte le richieste non ammissibili''.

Empoli, accolte 11 domande su 1331

Il coordinamento per le primarie Empolese Valdelsa ha valutato tutte le 1.331 richieste di iscrizione per votare al ballottaggio arrivate via fax, per mail o presentate di persona entro i limiti di tempo previsti: 11 sono quelle accolte seguendo i criteri del regolamento. Solo chi ricevera' conferma scritta da parte del Coordinamento per le primarie Empolese Valdelsa, con l'indicazione del seggio presso il quale recarsi - ricorda una nota -, avra' diritto di voto al ballottaggio. Si invitano quindi coloro che non sono autorizzati a non prendere in considerazione ogni altro tipo di comunicazione ricevuta''.

Lombardia: accolte 1000 richieste su 25mila

Sono un migliaio le richieste di voto accolte in Lombardia sulle circa 25mila pervenute al comitato organizzatore delle primarie del centrosinistra. E' il dato reso noto da Roberto Rampi, organizzatore regionale del Pd delle primarie, dopo che i coordinamenti provinciali hanno terminato di vagliare le richieste di deroga dei cittadini che non si erano registrati per il primo turno. Tra le 25mila domande - pervenute in formato cartaceo, via email o preesentate direttamente ai seggi - solo 8-9mila sono risultate riconducibili a persone identificabili, che hanno riportato nome, cognome e carta di identita'. Mentre secondo il responsabile delle primarie per la Lombardia circa un terzo delle email pervenute anche tramite i siti internet sono state scartate perche' irregolari oppure frutto di gesti goliardici, con firme come 'Silvio Berlusconi', 'Topolino' o 'Iron Man'. Sono state accettate quindi ''solo le richieste di deroga con una motivazione plausibile e riconducibili a persone fisiche'', anche nei diversi casi in cui non sono stati allegati biglietti aerei, certificati medici o altri documenti. ''Il nostro auspicio e' che domani tutto si svolga con la massima serenita' - ha spiegato Rampi - e' inutile che chi e'stato respinto si presenti ai seggi, perche' i volontari saranno molto rigorosi''.

LIiguria, in 3500 chiedono di votare, ammessi 290

Sono state circa 3500 le persone in Liguria che hanno chiesto di poter votare al ballottaggio del centro sinistra, tra il segretario del Pd Bersani e il sindaco di Firenze Renzi, senza essersi presentati ai seggi per il primo turno. I coordinamenti provinciali del Pd ne hanno ammessi solo 290. Almeno 2000 delle 3500 richieste sono arrivate attraverso 'Domenica voto' il sito dei 'renziani' allestito per chiedere di far votare anche chi non aveva votato al primo turno. A Genova le richieste sono state circa 2000, quasi 1300 quelle arrivate con 'Domenica voto'. ''Ne abbiamo ammesse circa 200'', dice il responsabile del coordinamento genovese. A Savona 719 le richieste di voto, circa 500 pervenute con 'Domenica voto', 11 quelle ammesse: a Imperia 289 richieste, 60 accettate: con 'Domenica voto' ne sono arrivate poco piu' di 150. A La Spezia hanno manifestato la volonta' di votare in 484, ammessi 19. Qui il coordinamento federale non fornito il numero delle richieste arrivate con 'Domenica voto'.

Treviso e Venezia, accolte 34 richieste

Sono state 1.400 le richieste di iscrizioni per la tornata di domani delle primarie del centro sinistra giunte al comitato provinciale di garanzia di Treviso e ne sono state accolte 29. Oltre 500, secondo quanto si e' saputo, quelle giunte per la provincia di Venezia, 5 quelle

accolte.

Arezzo, nessuna domanda accolta