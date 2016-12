foto Splash News 15:44 - "Su questo decreto legge, a prima vista, nascono dei dubbi e delle perplessita'. Pero', dobbiamo prima studiare bene il provvedimento e poi decidere". Parole del procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Taranto Franco Sebastio, che all'agenzia Adnkronos, esprime critiche sul provvedimento preso dal governo sull'Ilva che consente all'acciaiera di riprendere l'attività. "Una valutazione la dobbiamo fare, mi pare ovvio". - "Su questo decreto legge, a prima vista, nascono dei dubbi e delle perplessita'. Pero', dobbiamo prima studiare bene il provvedimento e poi decidere". Parole del procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Taranto Franco Sebastio, che all'agenzia Adnkronos, esprime critiche sul provvedimento preso dal governo sull'Ilva che consente all'acciaiera di riprendere l'attività. "Una valutazione la dobbiamo fare, mi pare ovvio".

"Anche per un fatto di serietà, non possiamo dire subito cosa faremo - ha continuato Sebastio -. Dovremo approfondire la questione che è di una certa complessità. Dopo di che prenderemo le nostre decisioni".



MONTI: "SIAMO FIDUCIOSI"

Ottimista Monti, che ha commentato così il decreto: "Siamo molto fiduciosi sul decreto legge, che abbiamo approfondito in ogni aspetto, a cominciare dagli aspetti di costituzionalità".



"Con la normativa - aggiunge - abbiamo cercato di rimettere in ordine diverse responsabilità perché gli impegni vengano presi seriamente, e vi siano sanzioni severissime ed effettivamente osservate".



"Perché - ha concluso - non possiamo cadere nella trappola, da noi stessi tesa, attraverso decenni di cattiva gestione dei nostri ordinamenti, che vi sia una contraddizione tra la produzione moderna e la salute e l'industria".



"NON POSSIAMO AMMETTERE CHE L'ALTERNATIVA SIA TRA LAVORARE E VIVERE

E ancora: "Non possiamo ammettere che in Italia ci sia la drammatica alternativa tra lavorare e vivere, questi trade-off che abbiamo visto all'Ilva, poi drammatizzati ulteriormente dalla tromba d'aria che ha colpito gli impianti".



Più in generale, per il premier "è solo trasformando la struttura della nostra economia, le istituzioni che la governano, che possiamo rimettere sulla carreggiata giusta e di una moderna economia di mercato il Paese, dando fiducia agli italiani e dimostrando al resto del mondo che l'Italia è un luogo meritevole di attenzione per la produzione e per l'investimento finanziario".



PASSERA: "CON IL DECRETO PRESSIONI SUI PROPRIETARI"

Il decreto "non solo è costituzionale, ma valorizza moltissimo quello che la magistratura ha deciso", dice il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera. "Se si chiude l'Ilva non avremo né salute, né lavoro", ha aggiunto. E ancora: "Non parliamo di nazionalizzazione, ma il dl prevede pressioni forti sulla proprietà. L'importante è che vengano fatti i lavori richiesti dalla magistratura nel minor tempo".



L'Ilva, dice ancora, "deve essere risanata: se chiude crea un problema enorme a tutto il Paese e forse non riapre più", ha detto a Sky.



LA SEVERINO DIFENDE IL GOVERNO

"Il caso Ilva è difficile perché bisogna coniugare il diritto dei cittadini alla salute con i livelli occupazionali" e "il provvedimento del governo - ha cercato di tener conto di tutto questo". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Paola Severino, a margine di un incontro organizzato in occasione del 40/mo anniversario dell'Istituto superiore internazionale di scienze criminali. "In fondo è un forte stimolo all'azienda - ha continuato Severino - perché' provveda al risanamento pur mantenendo i livelli occupazionli. Mi sembra che il decreto abbia cercato di contemperare proprio queste due esigenze. Vediamo e aspettiamo e speriamo che tuto questo venga compreso".