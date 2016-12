Primarie del centrosinistra infiammate, ma Renzi stempera i toni e tende la mano a Bersani: "Prendiamoci un caffè insieme". E il segretario Pd a Tgcom24 risponde così: "Anche un pranzo". All'invito dei garanti a non gettare il voto nel caos, il sindaco di Firenze risponde paventando il rischio di brogli e manda 130.000 mail ai "ritardatari" per invitarli ai seggi. Renzi da Milano: "Se vince Bersani, nessuno griderà ai brogli".

21:52 Renzi: "Domenica evitare provocazioni"

"Dico a voi di evitare domani le provocazioni, non andate a far casino ai seggi, non ha senso". Lo ha detto Matteo Renzi, candidato alle primarie del centrosinistra, parlando ai volontari dei comitati riuniti alla Fortezza da Basso di Firenze. Renzi ha criticato "regole che definire allucinanti è proprio un complimento, arrivando qui ho trovato tanta gente arrabbiata".

20:02 Renzi: "Andate sereni a votare"

"Ho invitato Bersani a fare un appello di serenità. Faccio di nuovo l'appello alla serenità, andante sereni e tranquilli a votare", ha detto Renzi ddal palco di Pontedera, rivolgendosi ai numerosi militanti che lo ascoltavano.

20:00 Renzi: "Domani proviamo a entrare nel futuro"

"Domani l'Italia può cambiare, guardare al futuro. Con domani possiamo smettere di affidarci sempre ai soliti e a provare ad entrare nel futuro", ha detto Renzi a Pontedera, parlando con i giornalisti in occasione del suo comizio finale.

19:58 Renzi: "Nessuno va preso a pedate"

"Nessuno va preso a pedate". Renzi ha risposto così a un militante che gli diceva che alcuni politici andrebbero presi a pedate. Renzi ha poi sottolineato che "rottamare non significa fare a meno degli anziani, significa fare a meno di chi è stato vent'anni in Parlamento a dormire". "Noi - ha concluso Renzi - oggi gli diciamo che è finito il loro tempo".

19:51 Renzi: "La destra ha vinto anche per colpa della sinistra"

"Bersani ieri ha detto: Renzi non dice mai la parola destra. Oggi sono qui a Pontedera e la parola destra la dico tre volte: destra, destra e destra". E' stata questa una delle battute di Renzi a Pontedera. "Se la destra è stata al governo per 11 anni - ha aggiunto- è anche per colpa di una sinistra che non ha saputo vincere con idee nuove, ma è sempre stata contro".

19:31 Renzi: "Ho sempre rispettato le regole, anche se non le condividevo"

"Io ho sempre rispettato tutte le regole anche quando non le ho condivise perché credo che le regole siano state sbagliate. Ma nessuno può mettere in dubbio la mia lealtà e quella di migliaia di persone che sono con noi". Ha detto così Matteo Renzi parlando con i giornalisti a Pontedera, al comizio finale.

19:29 Renzi: "La partita resta aperta"

"La partita è dura, ma resta aperta". Ne è sicuro Matteo Renzi, che sta intervenendo a Pontedera nell'ultimo appuntamento pre-ballottaggio. "Tutti e tre i contendenti che non hanno passato il turno, Puppato, Vendola e Tabacci, hanno indicato ai loro elettori di votare Bersani. Ma non è detto che tutti seguano l'indicazione dei capi-corrente. Una cosa sono i capi, una cosa sono le persone. E comunque, se perdo andrò a fare i complimenti a Bersani. E non andrò a chiedere una poltrona in cambio".

18:59 Bersani: "Se perderà, Renzi non andrà via dal Pd"

"Non immagino un Renzi perdente che se ne va dal Pd. E' un personaggio che ha radicalizzato parecchio il tema delle primarie. Però da lì a dire che stiamo parlando di altri esiti assolutamente non lo penso". Così Pier Luigi Bersani ha detto a "In Onda" su La7. "Non sono uno da tavolini, bilance e bilancini - aggiunge -. Non sono uno che conosce il settarismo. Per me se uno va bene non sto a guardare se ha votato me o ha votato Renzi. Sono convintissimo che da lunedì lavoreremo assieme in una grande squadra ciascuno nel suo ruolo".

18:54 Bersani: stavolta un'alternativa alla politica degli ultimi 20 anni

"Stavolta non si tratta solo di chiedere un voto per chi va al governo o al partito. Questa volta dovremo porre un'alternativa di sistema ai meccanismi politici degli ultimi 15-20 anni". Così Pier Luigi Bersani è intervenuto nel suo ultimo intervento della campagna delle primarie.

18:46 Berlinguer: accolte migliaia di iscrizioni

I comitati provinciali per "Italiabenecomune" hanno accolto "varie migliaia" di domande di iscrizioni al ballottaggio per le primarie del centrosinistra. Lo ha detto Luigi Berlinguer, presidente del Comitato dei Garanti spiegando che al momento non è possibile fornire dati più certi perché stanno ancora affluendo negli uffici di Roma. Berlinguer ha assicurato che non appena i dati ci saranno, probabilmente stasera, verranno diffusi con una nota.

18:10 Bersani: "Primo avversario la disaffezione"

"Da lunedì non ci mancheranno gli avversari, ma il primo contendente resterà quel mare di disaffezione e di scoramento che c'è nel Paese". Pier Luigi Bersani ha posto l'accendo su questo punto, concludendo a Torino la campagna in vista del ballottaggio per le primarie di domani. "Questo disamore, questa rabbia, questa protesta - ha spiegato - hanno ragioni che bisogna riconoscere. Non dobbiamo cedere all'effetto ottico della partecipazione alle primarie. La nostra prima preoccupazione deve essere quella di non fare spallucce di fronte a questo problema".

17:44 Bersani: "Tutti vogliamo una festa della democrazia"

"Siamo tutti interessati, io, Matteo e tutti, che le primarie si concludano con una festa della democrazia". Sono state queste le parole di Pier Luigi Bersani a Torino. "Le primarie - ha detto il segretario del Pd - sono cose serie. Spero che non finisca in discussione sul tema delle regole perché abbiamo altro a cui pensare".

17:29 Bersani: "Domani al via il lavoro di uno squadrone"

"Domani sarà l'avvio del lavoro di una grandissima squadra, che nel frattempo è diventata uno squadrone, quindi da lunedì ci metteremo a guardare avanti". Queste le parole di Pier Luigi Bersani nella sua ultima tappa della campagna per le primarie. Nel capoluogo torinese il segretario del Pd chiuderà il suo tour in vista del ballottaggio di domani.

17:15 "Non voglio piacere ma essere creduto"

"Quando ci saranno le elezioni io dirò agli italiani: non voglio piacervi, ma essere creduto perché dico le cose come sono e perché credo che tutti assieme ne possiamo venire fuori", ha detto Bersani durante un comizio a Novara. "Tutti assieme - ha sottolineato - e non con l'uomo solo al comando".

17:05 Renzi: "La destra non è il futuro"

"La destra? Dovrebbe fare un monumento a quella generazione di centrosinistra, perché ha vinto un sacco di volte". Matteo Renzi ha risposto così a Pier Luigi Bersani che lo accusa di pronunciare poco la parola destra. "Io sogno un centrosinistra che si liberi dall'angoscia di parlare male di Berlusconi. La destra non è il futuro, il futuro siamo noi".

Ultimo aggiornamento 21:52