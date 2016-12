foto Ansa Correlati Bersani: "Renzi rispetti le regole" 21:45 - Il Comitato Renzi paventa, in una lettera inviata ai Garanti, il rischio di brogli e conseguenti controversie sul procedimento di voto delle primarie. Per questo chiede "formalmente che sia consentito a tutti coloro che lo desiderano di registrarsi e votare liberamente nella stessa giornata del 2 dicembre". - Il Comitato Renzi paventa, in una lettera inviata ai Garanti, il rischio di brogli e conseguenti controversie sul procedimento di voto delle primarie. Per questo chiede "formalmente che sia consentito a tutti coloro che lo desiderano di registrarsi e votare liberamente nella stessa giornata del 2 dicembre".

Il "Comitato Renzi" tiene a sottolineare che l'allarme viene lanciato nell'interesse della democrazia italiana, di tutta la coalizione di centro sinistra, del Partito Democratico, dei candidati in corsa e, infine, ma soprattutto, nell'intereresse .del vincitore delle primarie, chiunque esso sia.



Il pericolo sarebbe infatti quello di dover affrontare controversie sul procedimento e a contestazioni. Il "Comitato mette in guardia sull'utilizzo non controllato delle schede di registrazione. Un altissimo numero di "schede dell'elettore" (quelle contenenti i veri e propri cedolini di ammissione al voto) non utilizzate è infatti rimasto depositato presso le varie sedi degli Uffici Elettorali presenti sul territorio.



Tale materiale potrebbe essere utilizzato fraudolentemente nel seguente modo:

- la scheda viene consegnata ad un elettore che non ha votato al primo turno e‚ si è registrato per tempo;

- l'elettore si reca al seggio in data 2 dicembre 2012 e chiede di votare esibendo la scheda col tagliando;

- il seggio non è organizzato per eseguire una verifica elettronica nominativa immediata (i dati sono stati inseriti a mano in registri la cui consultazione istantanea è impossibile);

- il seggio, come ovvio che sia, ammetterà al voto senza problemi chi esibisca il titolo per votare (cioé la scheda di cui sopra).



Si aggiunga - prosegue il Comitato - che i vari casi di distruzione o scomparsa degli elenchi degli elettori (vedi caso Napoli di oggi stesso) rendono il suddetto problema ancora più grave. Al fine di evitare i rischi di cui sopra, il Comitato Matteo Renzi richiede formalmente che sia consentito a tutti coloro che lo desiderano di registrarsi e votare liberamente nella stessa giornata del 2 dicembre 2012, previa sottoscrizione di apposita autocertificazione del fatto di non avere votato in data 25 novembre 2012 per motivi indipendenti dalla loro volontà.