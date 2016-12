foto Ansa

20:35

- "Sono 128.733 i cittadini che hanno chiesto in questi giorni di votare al ballottaggio: hanno aderito al programma del centrosinistra e vogliono andare a votare. Che facciamo, li facciamo restare a casa?". Matteo Renzi interviene così al tg di La7 e aggiunge: "Qui per prendere un punto al ballottaggio si rischia di perdere le elezioni: non si può non far votare quelli a cui chiediamo il voto".