foto Ansa 19:53 - Le elezioni per il rinnovo della Regione Lazio si terranno, molto probabilmente, il 10 e l'11 febbraio 2013. A confermare l'ipotesi, comunicata al Viminale dal presidente dimissionario Renata Polverini, sono fonti della Regione. Non si sa però se la Polverini abbia firmato il decreto di indizione delle consultazioni. E Roberto Formigoni scrive su Twitter che probabilmente anche la Lombardia andrà alle urne il 10 febbraio. - Le elezioni per il rinnovo della Regione Lazio si terranno, molto probabilmente, il 10 e l'11 febbraio 2013. A confermare l'ipotesi, comunicata al Viminale dal presidente dimissionario Renata Polverini, sono fonti della Regione. Non si sa però se la Polverini abbia firmato il decreto di indizione delle consultazioni. E Roberto Formigoni scrive su Twitter che probabilmente anche la Lombardia andrà alle urne il 10 febbraio.

La scelta del 10-11 febbraio (o, in alternativa, del 3-4) appariva in qualche modo obbligata dopo che il Consiglio di Stato, martedì scorso, aveva confermato la sentenza del Tar lasciando alla governatrice dimissionaria 5 giorni di tempi per indire la data dell'appuntamento con le urne: dopo sarebbe scattato il commissariamento. Difficile dire se i 5 giorni partissero da martedì, giorno della sentenza, o da giovedì, giorno della notifica, ma in ogni caso la decisione doveva arrivare al massimo martedì a meno di un improbabile - e giuridicamente controverso - ricorso in Cassazione o addirittura alla Consulta, capace di prolungare ulteriormente lo "stallo".



Con i 45 giorni prescritti per i comizi elettorali, si arrivava ad oltre metà gennaio ma nel conto va messa anche la presentazione delle liste, fissata un mese prima del voto: il rischio era quella di farla cadere in piene festività natalizie. Ora spetta al governo valutare se rispolverare almeno per le amministrative la scelta dell'election day: in quel caso il 10 e 11 febbraio si voterebbe anche per Lombardia (come ha chiesto Formigoni) e Molise. Ma i tempi sembrano troppo stretti.



Formigoni su Twitter: "Ora anche noi"

"Probabilmente le elezioni regionali in Lombardia saranno il 10 febbraio. Bene così, avevamo chiesto di andare al voto il prima possibile". Lo scrive su Twitter Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia. Al primo tweet sull'argomento ne è seguito un successivo: "Lombardia alle urne probabilmente il 10 febbraio. Impegniamoci tutti per eleggere una maggioranza che garantisca le nostre eccellenze".