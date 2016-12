foto Dal Web

- Le regole per partecipare al ballottaggio delle primarie di centrosinistra consentono di votare a chi non si è recato al primo turno solo in casi eccezionali. Come spiega il presidente dei garanti, Luigi Berlinguer, "ci saranno deroghe per chi non ha potuto votare per condizioni di impossibilità. Non va certificata, ma motivata. Non basta dire non ce l'ho fatta a votare domenica". E sulle inserzioni sui giornali, "un'apprezzabile anomalia".