Bersani vince su Twitter, Renzi su Facebook

Primarie Pd, domenica a rischio caos 12:29 - Dopo la sfida televisiva dei due candidati premier del Pd, Pier Luigi Bersani ha incrementato la sua attività su Twitter, nonché il consenso dei followers sul medesimo social network. Matteo Renzi, invece, continua a crescere su Facebook, dove la sua pagina ha visto aumentare il numero di fan in maniera esponenziale dopo il duello Tv. E' questo quanto è emerso da una ricerca svolta da Blogmeter e dal Politecnico di Milano.

Bersani cambia strategie comunicative Il numero di conversazioni che menzionano almeno uno dei due candidati, dalle 21 di mercoledì sera alle 9 di giovedì mattina, ha raggiunto quota 12.000. Cambiano le strategie comunicative online di Bersani, il quale ha più che raddoppiato il numero di tweet giornalieri.

Crescono fans e followers Renzi, dal canto suo, ha notevolmente ampliato il consenso virtuale: dal 27 al 29 novembre avrebbe infatti collezionato 8.000 fan in più, stando ai numeri della sua pagina Facebook, e 5.300 su Twitter. Per Bersani l'incremento ammonta a 530 fan su Facebook e 1.900 follower su Twitter.

I tweet più ricliccati Per quanto riguarda Renzi, il tweet che ha ricevuto maggiore attenzione da parte dei follower è stato quello relativo al taglio dei costi della politica: "Soltanto una classe politica che fa tagli per se stessa è in diritto di tagliare per gli altri" (756 retweet). Per Bersani, invece, si è ottenuto il massimo effetto di amplificazione quando ha evidenziato la necessità di affrontare la politica con la prospettiva della gente comune: "Ho incontrato Lucrezia, a Natale vuole bambola e stipendio per mamma. Per cambiare guardo il mondo con quegli occhi" (138 retweet).