Primarie, Bersani: "Renzi rispetti le regole"

foto Ansa 09:40 - "In tutti i sistemi elettorali le regole si fanno al primo turno. Le regole non si cambiano in corso d'opera e chi vuole governare deve dare il buon esempio e rispettare le regole". Queste le parole di Pier Luigi Bersani, segretario del Pd, interpellato da Maurizio Belpietro nel corso della 'Telefonata', a proposito dell'annuncio a pagamento fatto pubblicare da Renzi su alcuni quotidiani. "il problema è sollevato dai garanti", aggiunge.

Renzi: "Caccia alle streghe avrà effetto boomerang"

Intanto, lo sfidante di Bersani, Matteo Renzi, torna sulle polemiche in merito alle regole delle primarie. "Con questa caccia alle streghe - dichiara in un'intervista a "L'Unità", in edicola oggi - stanno facendo il male di se stessi e del Pd. E' un boomerang che spero non gli si ritorca contro. Forse aiuterà Bersani ad avere un paio di punti in più domenica sera, ma non l'aiuterà a vincere poi le elezioni".



Renzi: "Chiedere di votare è violare le regole?

"Poi, in un'intervista radiofonica, Renzi aggiunge: "La sensazione è che in queste ore stia prevalendo la paura, e mi dispiace perché era meglio chiudere la campagna elettorale con il sorriso, non con astio e rancore". Poi, sull'esposto presentato contro di lui dagli altri candidati per aver violato le regole commenta: "E' una barzelletta che non fa ridere". "Noi - prosegue il candidato - abbiamo soltanto messo su un sito, per consentire a chi vuole di iscriversi e di poter partecipare al ballottaggio. E questa scelta è stata considerata una violazione delle regole. Stiamo chiedendo alla gente se vuole venire a votare, vi sembra - puntualizza - che sia violare le regole?".