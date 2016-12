foto Ansa

- La scuola deve diventare "sempre più luogo di formazione, non di informazione". A sostenerlo è il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, secondo il quale la scuola italiana non ha bisogno di nuove riforme, "avendone già avute fin troppe", ma di una "oliatura" di meccanismi comunque funzionanti. Questo, ha concluso, "almeno sino a quando il Paese, oggi in una situazione finanziaria molto difficile, non starà meglio".