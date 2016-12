foto Ansa

16:56

- "Certamente è una cosa non gradevole". Così Pier Luigi Bersani ha commentato gli annunci a pagamento di Renzi su alcuni quotidiani in vista del ballottaggio delle primarie. "Io ho vinto tutte le grandi città dove non ci sono gli apparati. Anche adesso c'è tanta gente che vorrebbe venirmi a votare. Io dico ok, ma dentro le regole", ha ribadito. "Le regole non si possono cambiare in corso d'opera e così prendere in giro gli italiani", ha spiegato.