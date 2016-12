Legge elettorale, Grillo: è golpe

16:00 - "In Italia è in atto un colpo di Stato progressivo". A sostenerlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che sul suo blog scrive: "La fine della democrazia un passo alla volta, per abituare il cittadino al cambiamento". E poi sferra un duro affondo ai politici: "Neppure Stalin o Mao hanno avuto la vostra faccia di bronzo, di cambiare le regole del gioco all'ultimo minuto dichiarando che è per la democrazia".