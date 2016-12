Primarie, Berlinguer: non si cambia

14:26 - "C'è chi sta provando ad inquinare l'informazione e a disinformare", ma le regole non cambiano. Il presidente dei garanti delle primarie del centrosinistra, Luigi Berlinguer, interviene contro le pagine a pagamento sui quotidiani che invitano a votare al ballottaggio anche chi non è andato al primo turno, inviando una mail. "C'è solo qualche deroga per chi non ha potuto votare domenica per ragioni indipendenti alla sua volontà", ha aggiunto.