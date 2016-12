Pdl,Gelmini: poco tempo,no primarie

11:08 - Per Mariastella Gelmini le primarie del Pdl non si faranno. "Niente primarie? Sì, l'orientamento è questo. C'è poco tempo e, a differenza del Pd, non si trattava di primarie di coalizione ma di partito", ha detto l'ex ministro a Tgcom24. "Si cercherà il rinnovamento del partito per altre vie, come ad esempio convention programmatiche, un consiglio nazionale e incontri sul territorio. Non staremo con le mani in mano" ha quindi concluso la Gelmini.