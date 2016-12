foto Ansa Correlati La bozza del dl 19:47 - Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, interviene sulla vicenda Ilva: "Dobbiamo fare in modo che in questo stabilimento, senza che chiuda, ci sia il recupero delle condizioni ambientali compatibili con la salute". Per il ministro non si devono mandare "al macero 20mila posti di lavoro". "Non possiamo permettercelo e non è accettabile per queste persone", ha aggiunto. - Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, interviene sulla vicenda Ilva: "Dobbiamo fare in modo che in questo stabilimento, senza che chiuda, ci sia il recupero delle condizioni ambientali compatibili con la salute". Per il ministro non si devono mandare "al macero 20mila posti di lavoro". "Non possiamo permettercelo e non è accettabile per queste persone", ha aggiunto.

"Dobbiamo preoccuparci del lavoro di 20mila persone e della loro salute", ha ribadito il ministro.



Landini: "Il governo intervenga con dei prestiti"

Per salvare l'Ilva occorre un intervento del governo per verificare che l'azienda faccia gli investimenti necessari non escludendo di intervenire finanziando gli investimenti necessari con dei prestiti. E' quanto sostiene il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini. "Penso - dice il dirigente sindacale - che serva un interesse del governo oltre che per affrontare il problema del rispetto delle leggi, anche per garantire gli investimenti necessari ad adeguare l'impianto".