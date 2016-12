foto Ansa

- La richiesta di registrazione per votare al ballottaggio delle primarie di centrosinistra, che si svolgerà domenica, potrà essere inviata anche per fax o per mail, entro le 20 di venerdì. Il provvedimento riguarda quanti non avevano effettuato la registrazione prima del 25 novembre. I singoli coordinamenti dovranno entro sabato 1 dicembre informare l'elettore se la sua richiesta sia stata accettata o meno.