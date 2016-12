foto Ansa

14:25

- D'ora in poi non si potrà ricorrere al Tar per contestare la validità dell'Imu per il no profit. Il regolamento del Tesoro su questa imposta stabilita anche per gli enti senza fine di lucro è infatti diventato legge. L'unico ricorso possibile sarà alla Consulta. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl sui costi della politica presentato nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato.