Primarie Pd, Bersani e Renzi al rush finale

Primarie, il primo round va a Bersani 16:42 - Primarie Pd, atto secondo. - Primarie Pd, atto secondo. Dopo il primo round , Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi si stanno preparando al ballottaggio di domenica 2 dicembre. Gli ultimi giorni prima del voto sono stati scanditi da forti polemiche sul regolamento. Renzi avrebbe voluto allargare la platea a chiunque, Bersani solo a chi ha votato il 25 novembre. Alla fine è spuntata una delibera che permette il voto purché vi sia una "giustificazione formale".

Prodi: "Vinca il migliore"

"Vinca il migliore". Così l'ex presidente del consiglio, Romano Prodi, ai cronisti che gli chiedevano del ballottaggio tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Il professore, che aveva votato al primo turno senza indicare le sue preferenze, ha scelto di non pronunciarsi anche sul suo voto di domenica.



Non si fermano le polemiche sul regolamento. Il comitato pro Renzi contesta le restrizioni. In Alto Adige chi non ha votato al primo turno può iscriversi al ballottaggio solo nell'ufficio di Bolzano e soltanto giovedì e venerdì. "Si tratta - affermano i sostenitori del sindaco fiorentino - della scelta di chi vuole evitare il successo di Renzi".



Sospetti e malumori anche a Roma, città in cui Matteo Renzi non ha ottenuto il successo sperato: il 29,1 per cento dei voti, il 6 per cento in meno rispetto al dato nazionale. In una intervista, il sindaco di Firenze non ha lesinato critiche nei confronti del Pd capitolino, muovendo anche appunti ai suoi.



Strategie in vista del voto

In attesa di domenica, si vanno delineando le strategie dei due sfidanti. Vendola ha annunciato che sosterrà Bersani. Renzi, da parte sua, è convinto che "moltissimi vendoliani" voteranno per lui. Bersani si è aggiudicato il primo round con il 44,9% dei votanti. A seguire Matteo Renzi (35,5%), Nichi Vendola (15,6%), Laura Puppato (2,6%), Bruno Tabacci (1,4%).



Richieste d'iscrizione anche via fax o email

Sarà possibile inviare anche via fax o via email la richiesta di registrazione al secondo turno delle primarie, per chi non si fosse iscritto entro il 25 novembre. Lo si legge in una lettera inviata dal coordinatore nazionale delle primarie, Nico Stumpo, ai coordinamenti provinciali e regionali. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 20 di venerdì.