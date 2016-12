foto LaPresse

- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, richiama in modo deciso i partiti all'ordine sulla riforma della legge elettorale. "Basta a questo interminabile braccio di ferro - scrive in un messaggio inviato a Roberto Giachetti, deputato del Pd in sciopero della fame per la mancata riforma del "Porcellum" -, al gioco degli equivoci, dovuto al ripetuto alternarsi di opposti irrigidimenti sulla riforma elettorale".