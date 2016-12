- Alba Dorata corre per la Regione Lombardia. Il movimento di estrema destra greco era sbarcato in Italia a fine ottobre e adesso entra nell'agone politico: "Faremo anche noi le nostre piccole primarie" anticipa a Repubblica il segretario politico Alessandro Gardossi. Per la corsa al Pirellone ci sarebbero già tre aspiranti presidenti del partito xenofobo e filonazista.

Sul loro sito internet gli attivisti di Alba Dorata Italia citano il mito della caverna di Platone, esortazioni latine all'azione (a partire dal cesariano "Alea iacta est", il dado è tratto), auspicano la dittatura dell'intelligenza e chiariscono i punti salienti del loro programma: dalla difesa delle posizioni cristiane alla lotta all'immigrazione, dall'uscita dall'Unione Europea al ritorno alla lira.

Sull'economia, in particolare, si propongono in antitesi a tutti gli altri partiti esistenti. Riconoscono nella Grecia la culla della civiltà europea, ma vogliono portare fuori l'Italia dall'unione monetaria perché accusata di essere unione soltanto di banche. Per tornare alla lira, da stampare in maniera illimitata e, promettono, senza far lievitare i prezzi. Negli accordi internazioni sostengono forme di baratto per pagare i paesi fornitori di materie prime.

Il punto forte dei "dorati italiani" resta comunque il federalismo: La Lombardia potrebbe essere la prima regione a diventare cantone autonomo. "Il Kosovo è un precedente nel diritto internazionale" sostiene il Segretario che si dichiara pure grande ammiratore della politica economica di Hitler e dello stato sociale di Mussolini.

Nato in Grecia nel 1993, ma attivo politicamente soo dal 2007, il partito ha portato 18 suoi uomini dentro il parlamento ellenico e non ha mai nascosto le proprie posizioni xenofobe, antisioniste, filonnaziste. I militanti greci di Alba Dorata sono stati protagonisti di pestaggi contro immigrati e altre iniziative razziste. E da questi episodi prendono ufficialmente le distanze i loro omologhi italiani che hanno aperto già cinque sedi lombarde a Milano, Lodi, Varese, Brescia e Mantova: "La violenza non serve, noi siamo per la concretezza e per i diritti sociali" ripete Gardossi. Di fatto, però, alcuni di loro provengono dalle fila di Forza Nuova e della Lega.

Gli stessi candidati alle primarie lombarde hanno percorsi e provenienze eterogenee. Il segretazio regionale Daniele Granata ha 41 anni, è di Varese ed è operatore della comunicazione. Il segretario milanese Giorgio Borghesi ha 51 anni ed è titolare di un'agenzia di viaggi. Il bresciano Antonio De Domenico, infine, ha 45 anni, ed è un autista, ex sindacalista autonomo e militante della Lega.

E dopo le elezioni lombarde, i "dorati" puntano a entrare in Parlamento. Proprio come i cugini greci.