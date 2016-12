Primarie Pd: al secondo turno potrà votare anche chi non si è presentato domenica

Come spiega il coordinatore del comitato delle primarie Nico Stumpo, secondo la delibera numero 21 possono partecipare al voto pure coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell'impossibilità di registrarsi entro domenica scorsa: "In ogni capoluogo di Provincia, nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30, sarà aperto un apposito ufficio elettorale dove i ritardatari dovranno spiegare, documentandola, la causa della loro mancata registrazione. Il collegio della commissione elettorale si pronuncerà poi in base all'attendibilità della motivazione".

I controlli, però, si preannunciano molto severi sulle "giustificazioni" che gli aspiranti elettori del secondo turno dovranno esibire per poter essere ammessi al secondo. Quanti affermeranno di essersi trovati all'estero durante la consultazione, dovranno per esempio, avere un biglietto d'aereo valido che dimostri la loro traferta.