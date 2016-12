foto Ansa

22:14

- "L'espressione 'zero a zero' non mi sembra felice visto che hanno votato in 3 milioni, però, certo, la partita è aperta ed io ho voluto il ballottaggio". Questa la replica di Pier Luigi Bersani, alle affermazioni di Matteo Renzi in vista del ballottaggio di domenica. Se perdessi "io continuerei a fare fino al congresso il segretario del Pd", ha aggiunto.