foto LaPresse

15:44

- Pier Luigi Bersani, su un eventuale patto con Vendola in vista del ballottaggio per il centrosinistra, dice: "Non stiamo aprendo tavoli o tavolini, non facciamo bilancini ma con Sel ci sono evidenti punti di assonanza e convergenza come la centralità del lavoro e la precarietà". E, a Tgcom24, precisa: "Con i suoi elettori è possibile un dialogo, senza accordicchi, con serietà, perché io e Vendola siamo fatti così".