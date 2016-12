Primarie, frate contestato al seggio nel Cagliaritano: "Sei un uomo di destra, vattene"

foto LaPresse Correlati Il primo turno minuto per minuto

La diretta via twitter 14:58 - "Sei un uomo di destra, vattene". E' stato accolto così, in un seggio delle primarie del centrosinistra a Tempio Pausania, nel Cagliaritano, Padre Paolo Contini, un sacerdote francescano di Oristano, parroco del paese. Quando il frate si è presentato alle urne sono partiti gli insulti: da una parte chi lo accusava di essere nel posto sbagliato, dall'altra alcuni elettori che si sono dissociati da un comportamento sicuramente non in linea con le primarie. - "Sei un uomo di destra, vattene". E' stato accolto così, in un seggio delle primarie del centrosinistra a Tempio Pausania, nel Cagliaritano, Padre Paolo Contini, un sacerdote francescano di Oristano, parroco del paese. Quando il frate si è presentato alle urne sono partiti gli insulti: da una parte chi lo accusava di essere nel posto sbagliato, dall'altra alcuni elettori che si sono dissociati da un comportamento sicuramente non in linea con le primarie.

"Mi dispiace che anche in una cittadina piccola come Tempio accadano queste cose in un passaggio importante come le primarie che dovrebbero servire a tutti per imparare un vocabolario di democrazia - ha spiegato padre Contini -. Non sono né di destra, né di sinistra, ma come tutti i cittadini italiani credo di poter esprimere di volta in volta il mio voto".



"Mi hanno detto di farmi un esame di coscienza"

"Quando sono arrivato al seggio - racconta il sacerdote - le persone che erano preposte alla registrazione mi hanno detto che non potevo votare perché ero residente ad Oristano, poi una volta che sono stato accettato come 'fuori sede', mi hanno consegnato il modulo di registrazione dicendomi di leggere tutto attentamente e di farmi un bell'esame di coscienza prima di firmare, perché ero di destra. Ho liberamente espresso il mio voto - spiega ancora il parroco - e tra gli attestati di solidarietà mi ha fatto piacere ricevere quello del sindaco della città, Romeo Frediani, esponente del Pd".