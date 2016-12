foto Ansa

- Saranno 13.850 i nuovi lavoratori stranieri ammessi in Italia. Ma si tratterà di autonomi o di persone in possesso di un permesso di soggiorno di altro titolo da convertire in lavoro subordinato. Lo stabilisce il decreto del presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, 2.000 ingressi saranno di imprenditori, liberi professionisti, artisti, mentre 11.750 quote sono riservate alle conversioni.