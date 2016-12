"Zone rosse" a Renzi, tutto il Sud per Bersani

- Analizzandol'andamento di queste primarie, emerge senza dubbio l'immagine di un'Italia progressista: Renzi scavalca Bersani in quattro regioni (), mentre quest’ultimo riesce ad avere la meglio nelle restanti 16. Al Sud il segretario del Pd supera il 50% in cinque regioni () mentre resta sotto la medesima percentuale in(45% e 42%).

In Puglia succede un caso unico seppur prevedibile, ovvero Vendola arriva secondo con il 35%, scavalcando di fatto il sindaco di Firenze che rimane appena al 20%. Bersani mantiene un vantaggio di otto punti rispetto al giovane candidato in 5 altre regioni dal Centro al Nord: Lazio (46% a 29%), Lombardia (45% a 37%), Emilia Romagna (48% a 39%), Liguria (47% a 35%) e Trentino Alto Adige(45% a 34%).

Renzi rimonta invece nel Veneto dove ottiene ottimi risultati (37% contro il 40)

Ad ora, la regione che più rispecchia la media dei risultati nazionale è il Friuli Venezia Giulia con il 43% a 37% per il leader Pd, mentre in Piemonte i due candidati sono testa a testa (41% a 39%).

I dati record. Bersani ottiene il 71% delle firme nella provincia di Ogliastra (Sardegna) ed il 60% a Messina. Solo il 29% per lui ad Arezzo. Il capoluogo toscano regala infatti una vittoria schiacciante a Renzi con il 62% dei voti, che invece ottiene solamente il 9% a Vibo Valentia (Calabria) ed il 16% nella già citata Ogliastra.

I risultati più ‘strani’. Nelle Marche e in Umbria, tradizionalmente ‘regioni rosse’, Renzi è in testa, rispettivamente col 44 e 41%. Oltre il 52% dei votanti per Bersani invece nella ‘grillina’ Genova; ottimi per lui anche i risultati a Bolzano, dove si aggiudica il 47% dei voti.