Monti:"Stato di guerra contro l'evasione fiscale Anche se tentati, non abbiamo fatto condoni"

"Sotto il profilo del fisco siamo in uno stato di guerra" contro gli evasori. Lo ha detto il premier, Mario Monti, nel suo intervento agli stati generali dei manager a Milano. "Non è possibile avere la pace sociale, una pace tra cittadini e tra cittadini e Stato se non viene ruvidamente contrastato questo fenomeno", ha chiarito. " Anche se siamo stati tentati - ha poi aggiunto - non abbiamo fatto condoni e non intendiamo utilizzare questo strumento".

Per combattere l'evasione fiscale, ha quindi precisato, "in qualche caso siamo andati ai margini della violazione della privacy". E sul negoziato con la Svizzera per la tassazione dei capitali detenuti dagli italiani nel Paese, "ci poniamo dei paletti perché vogliamo ben vedere che non ci siano, o siano in modi ben delimitati, forme di condono".



"Prossimo governo sia convincente in Europa"

Il presidente del Consiglio ha parlato anche del futuro del nostro Paese: "Mi auguro chiunque governi l'Italia in futuro e qualunque Parlamento ci sia, sappia essere una forza convincente in Europa e che la forza gli derivi anche dal modo in cui si adempiono le regole europee in casa propria". "Non esiste sviluppo italiano senza Europa", ha sottolineato Monti.



"Abbiamo superato un momento difficilissimo"

Monti ha parlato poi degli sforzi fatti finora. "Il Paese ha superato un momento difficilissimo - ha affermato - e ora sta contribuendo al superamento di crisi finanziarie altrui". Ma, ha aggiunto, "serve uno sforzo collettivo per ripartire per il futuro" e, in tal senso, "è importante farsi parte attiva e proporre soluzioni". E per fare di più, ne è convinto, bisogna "cambiare la cultura economica e politica".



"Elezioni, andare oltre la questione leadership"

In un passaggio del suo discorso agli stati generali dei manager della Cida, Monti ha dichiarato: "Mi auguro che le imminenti elezioni siano un'occasione per un dibattito a fondo e comprensibile, non solo in termini di leadership". "La questione della leadership ha in sé un interesse di carattere sportivo-agonistico" ha aggiunto, spiegando che "questa è solo la crosta". Piuttosto che fare "illazioni su chi guiderà l'esecutivo", quello che conta "è ciò che si farà per il futuro dell'Italia".