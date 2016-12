foto Ansa

12:56

- Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, chiede chiarezza sui risultati delle primarie del centrosinistra. "I dati ufficiali - ha spiegato - ancora non ci sono: abbiamo chiesto che siano messi online tutti i verbali (non i dati delle segreterie provinciali). A oggi la somma dei dati dei nostri rappresentanti di lista ci consegna un dato che sfiora il 39%". "La certezza - ha aggiunto - è che domenica c'è il ballottaggio e lì ripartiamo zero a zero".