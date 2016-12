foto Ansa Correlati Passo di Monti verso Palazzo Chigi bis

06:44 - "Le cose che ho in mente vedono Alfano segretario del Pdl". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano, commentando la possibilità che un suo ritorno in campo possa decretare un passo indietro da parte dell'attuale segretario del Pdl. L'ex premier ha poi aggiunto: "A me Maroni presidente della Lombardia non dispiace e penso che questo sancirebbe un'alleanza con la Lega Nord".

Ma le primarie del Pdl ad oggi "sono ancora un fatto", come sottolinea lo stesso segretario Angelino Alfano, forte delle 100mila firme presentate a sostegno della sua candidatura. Il rischio che la discesa in campo di Berlusconi le "annulli" è dietro l'angolo, ma "sarà l'ufficio di presidenza a prendere la decisione", una dichiarazione che suona un po' come una dichiarazione di guerra.



Entro giovedì sciolta la riserva di Berlusconi

Il famoso "dinosauro dal cilindro", come lo stesso Berlusconi aveva dichiarato, è atteso al massimo per giovedì. Un passo che potrebbe dividere in due il consenso ora accreditato da alcuni sondaggi al Popolo della libertà, un 14 per cento totale che potrebbe essere risucchiato al 50% da una nuova lista guidata dall'ex premier.



Il partito vuole chiarezza

Alfano chiede che il Cavaliere faccia chiarezza al più presto. E con lui anche Fabrizio Cicchitto e Osvaldo Napoli, sempre più preoccupati dal braccio di ferro che si va consumando ormai da giorni e che sottrae energia al partito. Una prova di forza che il leader dell'Udc Casini definisce "una vicenda molto triste". Ed evidenzia: "quando si mette sullo stesso ring chi è abituato a dare colpi sotto la cintura e chi è abituato a rispettare le regole, le cose non potevano che andare così".Il segretario della Lega Nord Maroni ad Alfano suggerisce invece "di fare le primarie, se Berlusconi vuole candidarsi, bene".



Alle primarie Pdl restano sei candidati

Intanto l'ampia rosa di candidati, che avevano annunciato la propria partecipazione, si è ampiamente sfrondata. Le firme sono state consegnate da Alfano (100mila); Meloni (70mila); Guido Crosetto (circa 20mila); Daniela Santanché (17.600); Gianpiero Samorì (15.800); Alessandro Cattaneo (12mila); e Michaela Biancofiore (10.461). Non si hanno notizie di Alessandro Proto, e comunque l'ufficialità del risultato si avrà solo nei prossimi giorni. L'ex ministro dell'Agricoltura Giancarlo Galan ha invece depositato le firme, ma ha scelto di ritirarsi in extremis perché a questo punto, Berlusconi o meno, secondo lui le primarie sono "sbagliate".