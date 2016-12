foto Ap/Lapresse 00:51 - "E' sempre difficile dirlo, ma credo che il peggio sia passato, anche per le famiglie". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, a "Che tempo che fa", parlando della crisi economica in Europa, che "a marzo era in una situazione di grandissima incertezza mentre ora sta dando prova di funzionamento". Per quanto riguarda l'Italia, invece, "posso avere mie opinioni ma non tocca a me dirlo", osserva. - "E' sempre difficile dirlo, ma credo che il peggio sia passato, anche per le famiglie". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, a "Che tempo che fa", parlando della crisi economica in Europa, che "a marzo era in una situazione di grandissima incertezza mentre ora sta dando prova di funzionamento". Per quanto riguarda l'Italia, invece, "posso avere mie opinioni ma non tocca a me dirlo", osserva.

Per quanto riguarda la possibilità che Monti guidi anche il prossimo governo, il premier risponde in modo sibillino: "Rifletterò su tutte le possibilità, nessuna esclusa, in cui eventualmente io ritenga di poter dare il mio contributo al miglior interesse di un'Italia europea, che riesca ad affermarsi, a creare lavoro, ad avere giustizia sociale, e questo è possibile solo superando le resistenze conservatrici, corporative, visibili nella sinistra, nella destra e nel centro. In che modo possa contribuire non so, rifletterò e sarà decisione mia se accettare di dare un contributo".



Monti spiega comunque di tenere "in massima considerazione i consigli di Napolitano" e si augura "che non debba esserci un altro esecutivo tecnico". Il premier rileva quindi che "è una cosa sbagliata" che il lavoro sia tassato più dei capitali, ma ritiene anche che la soluzione non possa che essere europea. "Può un singolo Paese Ue contrastare questa distorsione? No. L'Ue finora ha dedicato troppo poca attenzione al coordinamento del fisco, perché con mercati che si integrano senza coordinamento del fisco i capitali rincorreranno i Paesi dove la fiscalità è minore e il lavoro meno mobile". Sono problemi, dunque, "che non possono essere risolti se non a livello europeo".



Per quanto concerne le proteste degli studenti, "fanno bene a manifestare il loro dissenso e lo hanno fatto in modo civile. In alcune sfere del personale della scuola c'è grande conservatorismo ed indisponibilità a fare anche due ore in più la settimana, che avrebbero permesso di aumentare la produttività. I corporativismi spesso usano anche i giovani per perpetuarsi".



Monti è poi durissimo sull'evasione fiscale: "Obbrobri sociali come quelli sul caso Sla sono la conseguenza della mancanza di soldi che sono andati ad arricchire evasori fiscali o comportamenti sbagliati nel pubblico. Si arriva a tanto perché per decenni è stato considerato piccolo reato evadere il fisco, è stato considerato che l'interesse e la furbizia individuale avessero diritto di cittadinanza in tutti i campi".