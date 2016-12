Pd, divisi pure su Twitter: piovono hashtag

Il Segretario del Pd Pier Luigi Bersani ne usa tre diverse in un solo tweet: "#primarie,ci siamo oggi si vota. Grazie a tutti i volontari che rendono possibile questa bellissima giornata di democrazia #csxiamo #pb2013".

Lo sfidante alla leadership Matteo Renzi è più originale e usa anche l'hashtg #15minuti: "Ho dato molto. Ho ricevuto di più. Grazie! #adesso #15minuti e cambiamo l'Italia. A domani".

Laura Puppato opta per #csxiamo e ricorda la concomitante iniziativa in favore delle donne: "Giorno di voto consapevole che oggi è anche la giornata #noviolenzasulledonne, e dispiaciuta che serva una giornata per ricordarlo #csxiamo".



Per evitare equivoci, forse, Tabacci non inserisce nessuna etichetta e riduce al minimo la propria presenza sul social network che cinguetta.



Scelta simile quella fatta da Nichi Vendola che commenta le Primarie con i versi dell'Alighieri: "Sogno un'Italia in cui vinca Dante: 'fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza'".