- Per Roberto Formigoni il progetto della Lega "di diventare partito egemone nel Nord è "antitetico" a quello del Pdl e "candidare Maroni sarebbe un errore esiziale" che porterebbe a una "sconfitta sicura e alla scomparsa del Popolo della libertà". Intervenendo a Tgcom24, il presidente della Lombardia ha inoltre sottolineato la necessità che Silvio Berlusconi "ci pensi bene" a supportare la candidatura in Regione dell'ex ministro.

"LEGA GOVERNA GIA' PIEMONTE E VENETO"

"Il progetto della Lega è quello di sloggiare noi, diventando il primo partito nel Nord. Il progetto della Lega è antitetico e ostile nei confronti del Pdl. Noi cosa facciamo allora? Gli serviamo la pappa fatta su un piatto d’argento? Dobbiamo pensarci bene perché il nostro elettorato non ha nessuna voglia di regalare la Lombardia alla Lega, dopo Veneto e Piemonte.

"LA LEGA STIA AL SUO POSTO"

L’alleanza con la Lega può proseguire ma nel rispetto delle posizioni di ciascuno: la Lega governa già veneto e Piemonte, in Lombardia il candidato deve essere quindi del Pdl, altrimenti il nostro elettorato fuggirà. Nulla contro Maroni, è personalità di rilievo, ma bisogna tenere conto degli equilibri anche sulla base degli accordi presi nel 2010. A me interessa il mio partito al quale sono appassionato, l’area moderata del PPE. La Lega non fa parte del PPE. Almeno uno dei tre presidenti spetta al Pdl, altrimenti si manda all’ammasso il nostro patrimonio elettorale e non credo che Berlusconi lo voglia."