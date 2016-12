Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi si contenderanno al ballottaggio la candidatura per la corsa a Palazzo Chigi per il centrosinistra. Il segretario del Pd ha avuto il 44,9%, mentre il sindaco di Firenze il 35,5%. E intanto sono già iniziate le prime schermaglie tra i due. Si è cominiciato poi a parlare di apparentamenti: "Bersani se li deve conquistare i voti che sono venuti a me nel primo turno" fa sapere Nichi Vendola, forte del suo 15,6% di preferenze.

17:32 I dati ufficiali: Bersani al 44,9%, Renzi al 35,5%

Pier Luigi Bersani al 44,9% con 1.393.990 voti, Matteo Renzi al 35,5% con 1.103.790 voti. E' il risultato finale delle primarie secondo i dati ufficiali. I votanti sono stati 3.107.658. Bersani vince in tutte le regioni tranne Toscana, Umbria e Marche che vanno al sindaco di Firenze.

17:03 Renzi: prenderemo i voti di Bersani

"Sono convinto che siamo in grado di spostare una parte dei voti di Bersani, voglio andarli a prendere". Lo ha detto il sindaco di Firenze Matteo Renzi aggiungendo di puntare anche ai voti di "Tabacci, Puppato e Vendola con cui colmare la distanza di 250mila voti".

16:45 Renzi: "Chi si accontenta voti Bersani"

"Chi si accontenta di come sono andate le cose voti Bersani, chi vuole investire sul cambiamento può scegliere noi": così Matteo Renzi, secondo il quale "il ballottaggio è semplice, è un aut-aut". "E' già passata la gioia di ieri sera - ha aggiunto - ora ci stiamo mettendo sotto per riportare le persone a votare e iscriverne di nuove se è possibile".

16:30 Renzi: "Ce la faremo"

"Siamo convinti di potercela fare". Così Matteo Renzi, che in conferenza stampa riferisce di aver provato "grande gioia" per essere riuscito ad arrivare al ballottaggio.

15:43 Bersani: "Né tavoli né bilancini"

Pier Luigi Bersani, su un eventuale patto con Nichi Vendola in vista del ballottaggio per il centrosinistra, afferma: "Non stiamo aprendo tavoli o tavolini" ma chiarisce che con Sel "ci sono evidenti punti di assonanza e convergenza" come la centralità del lavoro e la precarietà. Poi, su Matteo Renzi, "ha sempre il difettuccio di dire 'noi e loro', ma noi siamo tutti noi, loro è Berlusconi. Non c'è bisogno di fuoco amico, l'avversario è la destra".

15:25 Bersani: "Cambiamento non si fa a chiacchiere"

"Il cambiamento non si fa a chiacchiere". Pier Luigi Bersani, nel corso di una conferenza stampa sulle primarie da Piacenza, afferma che "bisogna che il cambiamento avvenga su dei fatti, accettando delle sfide. E questa sarà la chiave, che sta in poche parole, che andrò a dire sia in vista del ballottaggio sia se tocca a me".

15:23 Bersani: "Dopo primarie uniti sul voto"

"Il mio risultato è assolutamente incoraggiante, ho grande fiducia in domenica prossima e sono sicuro che dal giorno dopo lavoreremo tutti insieme per la galoppata impegnativa delle elezioni". Così Pier Luigi Bersani commenta l'esito del primo turno al ballottaggio.

14:46 Vendola: "Non farò trattative né negoziati"

"Bersani convinca chi mi ha votato, io non farò né trattative né negoziati". A dirlo Nichi Vendola, parlando del ballottaggio per le primarie Pd in cui si sfideranno Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. morirono 77 persone. "Non voglio mercati ma impegni sui diritti" ha quindi spiegato il governatore della Puglia.

12:42 Di Pietro: tifo per Bersani

''Auspico la vittoria di Bersani''. Cosi' Antonio Di Pietro ha commentato la prima puntata delle primarie del centro sinistra e i risultati di ieri. Il presidente dell'Idv ha spiegato che il suo partito si schiera con il segretario del Pd perché ''anche se aspettiamo indicazioni sul programma, Bersani ha più volte spiegato di voler superare l'esperienza del governo Monti.

12:28 Renzi: "Mettere online i verbali dei seggi"

"I dati ufficiosi? Vorremmo quelli ufficiali. Non è difficile. Basta mettere online i verbali dei seggi. In ogni caso andiamo al ballottaggio". E' quanto scrive Matteo Renzi su Twitter.

12:14 "Ci sono 10 punti di vantaggio"

"C'è qualcuno che vuole fare confusione gettando un'ombra sulla grande giornata di democrazia e sui risultati del primo turno delle Primarie. Ma i numeri stanno lì a dire che più di 3 milioni di cittadini hanno partecipato alla consultazione e che Bersani ha quasi 10 punti di vantaggio su Renzi". Così Davide Zoggia del Pd, commenta l'esito delle primarie e le polemiche legate alla pubblicazione dei dati definitivi.

10:51 Tabacci: "Io più affine a Bersani che a Renzi"

"Parlerò con Bersani nelle prossime ore perché l'ho trovato molto più affine al mio modo di pensare: ha ragionato sulle cose, è stato molto sui programmi. Io la penso un po' così". Lo ha affermato Bruno Tabacci, candidato alle primarie del centrosinistra.

09:56 Mussi: "Sel non darà indicazioni di voto"

"Se mi si chiede chi voterò al ballottaggio, le rispondo che io voto Bersani". Lo ha annunciato Fabio Mussi (Sel). "Ascolteremo quanto avranno da dire quelli che vanno al ballottaggio - aggiunge Mussi -. Non ci sarà un'indicazione formale del partito su chi votare al ballottaggio".

09:37 Renzi a Tgcom24: "Vendola appoggia Bersani"

"Ci siamo messaggiati ieri sera, non ho alcun dubbio, Vendola appoggerà Bersani. Viviamo però questa settimana con serenità", queste le prime parole, rilasciate ai microfoni di Tgcom24, di Matteo Renzi all'indomani del primo turno delle primarie del centrosinistra.

08:23 Le Marche a Renzi con il 42,11%

Le Marche si schierano con Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze ha vinto con il 42,11% dei voti, battendo il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, fermo al 41,13%. Renzi si è affermato nella provincia più 'rossa' della regione, Pesaro Urbino (45,11% contro il 41,49% di Bersani) e in quelle di Fermo (45,91%-37,26%) e Macerata (43,01-38,68%). Bersani davanti invece ad Ancona con il 42,83% contro il 38,37% di Renzi e ad Ascoli Piceno (42,91 a 40,24%).

