- "Ci sono oggi le elezioni legislative in Catalogna e, se vince il presidente Mas, faranno un referendum per l'indipendenza dalla Spagna. Non è una cosa da poco". Lo ha detto, alla festa della Lega Nord di Narzole (Cuneo), il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. "Le idee circolano in Europa, e non c'è camicia di forza che tenga - ha aggiunto il governatore piemontese -. Se vincerà Mas, molte cose potrebbero cambiare".