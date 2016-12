foto LaPresse

19:32

- "Il passo in avanti di Berlusconi è positivo, ma attendo la decisione del Pdl": lo ha detto Roberto Maroni dopo la dichiarazione del Cavaliere sulla possibile intesa tra Pdl e Lega per candidare alla presidenza della Regione Lombardia il segretario del Carroccio. Sulla candidatura di Albertini, invece, ha affermato: "Per me è irrilevante. Ma penso che nel progetto di una grande alleanza delle regioni del Nord con me alla presidenza si attirino più voti".