foto LaPresse

17:28

- "Un'alleanza con l'Idv? Sì, con molti se". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Genova per concludere la campagna per le primarie del centrosinistra. "Bisogna che ci siano gesti politici significativi che chiariscano e correggano, non basta dire 'ci siamo'", ha spiegato. "La mia preoccupazione è sulla credibilità che dobbiamo avere nei confronti degli italiani, non si può dire che andiamo d'accordo se poi litighiamo", ha concluso.