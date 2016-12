Giustizia, niente soldi: verbali fatti a mano

foto LaPresse

17:14

- Una circolare del ministero della giustizia invita i tribunali a far trascrivere a mano i verbali di udienza dei processi. Al momento non ci sarebbero soldi per pagare le ditte che hanno in appalto il servizio di stenotipia. Se il governo non dovesse destinare fondi sufficienti, è contrario per ora il ministro dell’economia Grilli, il servizio di trascrizione potrebbe essere sospeso già a dicembre. Finito nella tagliola della 'spending review' il ministero guidato da Paola Severino cerca faticosamente di ridurre i costi.Le soluzioni considerate, a volte fantasiose, rischiano di appesantire i processi-lumaca italiani, già intollerabili per i cittadini e per gli standard europei. Dal dicastero di via Arenula però precisano che la sospensione della stenotipia non sarà applicata a tutti i procedimenti penali e che si tratta solo di una misura cautelare già utilizzata in passato senza causare problemi.Gli avvocati intanto lanciano l’allarme: “Il rischio è di non celebrare più processi - afferma Eriberto Rosso, presidente della Camera Penale di Firenze - proprio su quelle verbalizzazioni si fonda l’attività dei legali. Non è pensabile che si possa celebrare l’ordinarietà dei processi senza questo ausilio”.