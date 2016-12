- "Vediamo, ci sto pensando". Risponde così Silvio Berlusconi, a margine della sua visita al centro sportivo di Milanello, a chi gli chiede se intenda tornare in campo. "Noi stiamo vedendo che la gente è molto delusa da questa politica e dai partiti - ha ripreso -. Il Pdl ha subito una decadenza di immagini e di risultati anche per il semplice motivo che non ci sono stato".

Il leader del Pdl spiega poi i motivi per cui ha abbandonato il terreno politico e dice: "Mi sono tirato indietro perché Casini ha detto 'se Berlusconi non c'è posso essere parte della coalizione del centrodestra'". Secondo Berlusconi però, Casini "manca di parole e non ha fatto una piega".



"Questa situazione la stiamo ripensando - riprende - dato che credo di capire più di qualsiasi altro in Italia quello che c'è stato e quello che si deve fare".



Lombardia, "Maroni unico candidato Pdl-Lega? Perché no"

"Spero che si arrivi a una candidatura comune tra Pdl e Lega Nord, magari lo stesso Maroni", ha poi dichiarato Berlusconi che, a margine della sua visita al centro sportivo di Milanello a Carnago (Varese), ha risposto di sì a chi gli ha chiesto se Maroni potrebbe essere un candidato comune in Lombardia.



"Sto valutando se utilizzare la mia esperienza"

Il leader del Pdl ha poi detto che in questo momento sta valutando se "utilizzare" la sua esperienza in maniera concreta in politica. "Nessuno dei partiti che adesso vanno in tv potrà realizzare il proprio programma se non si cambia l'architettura istituzionale del Paese - ha ripreso - e la Costituzione si può cambiare solo se c'è un partito con la maggioranza assoluta".

Maroni: "Ringrazio Berlusconi, ora il Pdl decida"

"Ho sempre detto che ero disponibile alle primarie di coalizione e lo ribadisco anche oggi ma è chiaro che più il tempo passa più diventa complicato". E' quanto sostiene il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni in merito alla possibilità che si possa andare alle primarie all'interno del centrodestra per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Lombardia soprattutto dopo che proprio oggi a Milanello l'ex premier Silvio Berlusconi non ha escluso la sua nomina.

Il segretario della Lega ha parlato con i giornalisti a margine degli stati generali dei Comuni organizzati dal suo movimento a Brescia. Il leader del Carroccio ha poi detto che si aspettava l'apertura del Cavaliere, ''perché ragionando concretamente sulle possibilità di vittoria l'unico nome possibile tra quelli venuti fuori è Roberto Maroni''. Confermando tra l'altro di avere incontrato Berlusconi negli scorsi giorni, Maroni ha comunque assicurato che il lavoro per la preparazione della sua campagna elettorale prosegue come prima, in attesa di decisioni ufficiali da parte del Pdl. ''Noi - ha spiegato - continuiamo la nostra preparazione, stiamo realizzando una lista civica che porterà il mio nome insieme alle altre liste, e siamo a buon punto anche nella realizzazione del programma: se qualcuno deciderà di sostenere questa candidatura, ben venga. Però siamo ancora in attesa di sapere la decisione finale del Pdl''.



Formigoni risponde su Twitter: "Maroni cosa?"

"Berlusconi: 'Maroni possibile candidato unico'. Silvio, unico di chi?". Così, su Twitter, il governatore uscente Roberto Formigoni si rivolge al Cavaliere che ha detto di sperare in una candidatura unica di Pdl e Lega alla presidenza della Regione Lombardia che sia "magari" quella del leader della Lega.