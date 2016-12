foto Ansa

13:06

- "Se toccherà a me dirò che non intendo piacervi ma essere creduto". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Stella (Savona), parlando a margine della visita della casa natale di Sandro Pertini. "Un governo che non avesse il coraggio di cambiare non risolverà i problemi - ha ripreso -. Moralità e lavoro saranno il centro della prossima legislatura. Moralità, lavoro e verità per uno sforzo comune. Chi ha di più dovrà accettare di dare di più".