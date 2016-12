foto Ansa

12:03

- "Penso che in epoca di spending review, il governo Monti potrebbe venire a scuola in Puglia dove non abbiamo sperperato, come ha fatto il ministero di Giustizia, un miliardo di euro per processi di informatizzazione che non hanno informatizzato un fico secco". L'accusa arriva dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola: "Noi con 7 milioni di euro abbiamo messo in piedi prototipi e processi di informatizzazione" rivoluzionare ed efficaci.