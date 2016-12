foto LaPresse

22:50

- Rush finale per i candidati alle primarie del centrosinistra. A poche ore dal voto, la presidente del Pd, Rosy Bindi, attacca Matteo Renzi. "A capo di suoi comitati ci sono tanti ex An ed ex Forza Italia, gente cui non sta certo a cuore che il Pd diventi partito di riferimento della società italiana", ha detto. "Andate a vedere in Toscana - ha aggiunto - Renzi non dovrebbe accettare certi sostegni".