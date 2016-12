foto Ansa 23:05 - Il fisico Antonino Zichichi ha accettato l'incarico di assessore ai Beni culturali della Regione siciliana. Lo ha reso noto il governatore Rosario Crocetta. Zichichi, originario di Trapani, scienziato di statura internazionale, è a capo di un gruppo di ricerca al Cern di Ginevra. "E' una scelta che mette in campo uno dei siciliani migliori", ha spiegato Crocetta. - Il fisico Antonino Zichichi ha accettato l'incarico di assessore ai Beni culturali della Regione siciliana. Lo ha reso noto il governatore Rosario Crocetta. Zichichi, originario di Trapani, scienziato di statura internazionale, è a capo di un gruppo di ricerca al Cern di Ginevra. "E' una scelta che mette in campo uno dei siciliani migliori", ha spiegato Crocetta.

"È una delega fondamentale che rientra nel programma di internazionalizzazione dei beni culturali e valorizzazione del nostro patrimonio", ha commentato il neo governatore. "Il nuovo assessore dovrà pensare anche ai beni immateriali, software e questo può aprire prospettive nuove per la Scilia".



A sorpresa, poi, il presidente della Regione ha completato venerdì sera la squadra degli assessori. Sette le donne in giunta: Nelli Scilabra, 29 anni studentessa di Giurisprudenza a Palermo impegnata da anni in politica, alla Formazione; Lucia Borsellino, funzionario regionale, figlia del magistrato assassinato dalla mafia nel '92, con delega alla Sanità; Mariella Lo Bello, ex segretario della Cgil di Agrigento, con la delega al Territorio e Ambiente; Francesca Basilico D'Amelio, attualmente componente della segreteria tecnica del ministero dell'Università, che sarà assessore all'Economia, e Linda Vancheri, funzionaria di Confindustria nissena, che avrà la delega alle Attività produttive.



Tra gli assessori donna anche Esterina Bonafede, sovrintendente dell'Orchestra sinfonica siciliana, che ha avuto la delega alla Famiglia e al Lavoro, e Patrizia Valenti, dirigente area ricerca e sviluppo dell'Università di Palermo, che si occuperà delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Nominati anche il magistrato Nicolò Marino, pm a Caltanissetta, che ha avuto la delega all'Energia, il cantautore Franco Battiato che è assessore al Turismo, Dario Cartabellotta, dirigente generale dell'assessorato risorse agricole, che entra in giunta come assessore all'Agricoltura e Antonino Bartolotta, dipendente del ministero dell'Interno, con delega alle Infrastrutture.